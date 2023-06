Sociosport

À Argenteuil, Foot MaMa remet des femmes sur le chemin de l’emploi

Publié le 29/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, Régions

Nicolas Laverroux - Ville d'Argenteuil 2023

Mettre des femmes au football, à la boxe ou encore au handball pour dynamiser leur retour à l’emploi : c’est le pari de l’opération Foot MaMa, lancée pour la première fois cette année, par le Plan local pour l’insertion et l’emploi d’Argenteuil-Bezons. A la clé, de premiers résultats d’insertion, mais aussi, pour toutes, du lien social retrouvé, une plus grande mobilité et une pratique durable de l’activité physique.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Emploi

Pratiques sportives

Social