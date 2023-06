« Les finances, un acteur-clé des projets »

Publié le 26/06/2023 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Yann Dassonville est responsable finances à la direction du cycle de l'eau. Il travaille au quotidien à concrétiser les projets pensés par la direction.

Il est un des rouages de la Direction du cycle de l’eau de Nantes Métropole . A 45 ans, Yann Dassonville est responsable finances de cette direction qui gère le cycle eau et assainissement et compte une centaine d’agents.

La direction du cycle de l’eau de Nantes Métropole, c’est quoi ?

Autorité organisatrice, la direction du cycle de l’eau participe à la politique en matière de production d’eau potable, sa distribution, sa collecte des eaux usées, son traitement et rejet dans le milieu naturel. Le service finances vient en appui de l’ensemble des acteurs de la direction du cycle de l’eau.

Que fait le service finances ?

« Notre rôle n’est pas de faire de la finance pour faire de la finance, résume Yann Dassonville. Nous avons vocation à accompagner au mieux nos collègues de la direction du cycle de l’eau pour qu’ils puissent construire des stations d’épuration, des ouvrages de protection du milieu naturel… et ainsi rendre un service de qualité aux usagers. Cela permet de donner du sens à notre action, d’avoir une dimension concrète de ce que l’on fait au quotidien ».

Pour ce faire, les dix femmes et hommes du service des finances travaillent au quotidien avec leurs collègues de la direction. « C’est un travail d’équipe. Il n’y a pas les ingénieurs et techniciens sur le terrain d’un côté, et nous de l’autre. Nous sommes un des acteurs du projet ».

Actuellement, la direction du cycle de l’eau construit un ouvrage de stockage en amont du cours d’eau naturel qui passe à Nantes. « Cet ouvrage de plusieurs millions d’euros va protéger l’Erdre des déversements en cas de fortes pluies et ainsi éviter la pollution du milieu naturel, explique le chef de service. C’est un projet d’envergure sur lequel le service des finances intervient régulièrement, de l’ébauche à la réalisation. C’est extrêmement valorisant car nous pouvons suivre au jour le jour la concrétisation de notre travail ».

Car ce qui anime avant tout ce fonctionnaire, entré dans la fonction publique territoriale il y a vingt ans à la sortie de ses deux masters en droit public et économie gestion, c’est bien la volonté de servir l’intérêt général. « J’ai réussi le concours d’attaché territorial dès la sortie de mes études. J’ai ensuite occupé différents postes dans la région nantaise, de chef du service marchés publics à directeur général des services. Pour moi, le service public est une vocation !».

Des perspectives d’emploi à Nantes

La filière comptabilité/finances offre de belles perspectives d’emploi dans la fonction publique territoriale. De nombreux postes sont à pourvoir dans ce domaine au sein de la Ville, de son CCAS (Centre communal d’action sociale) et de Nantes Métropole, aussi bien au sein de la direction des finances, du contrôle de gestion ou encore de la commande publique que dans les nombreuses directions opérationnelles où cette fonction support est déconcentrée. A souligner : les possibilités d’évolution, à la Ville comme à Nantes Métropole, sont nombreuses grâce notamment à une offre de formation variée et un accompagnement par les RH en termes de mobilité interne.

« Nous recherchons principalement des agents de catégorie B, grade de rédacteur, avec une dominante comptabilité, précise Yann Dassonville. Nous sommes sur du recrutement statutaire mais aussi sur du recrutement par voie contractuelle ».

Au-delà des hard-skills, l’agglomération nantaise s’intéresse aux soft-skills. « Peu importe que les candidats soient juniors ou seniors, qu’ils viennent du privé ou du public, ce qui nous importe, c’est qu’ils soient motivés et qu’ils aient le sens du service public. En nous rejoignant, ces futurs comptables et financiers feront bien plus que des factures, ils participeront à la mise en œuvre d’une politique au service des habitants »