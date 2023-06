Relais de la flamme olympique : après le refus de leur département, cinq alliances de territoires

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 23/06/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le Comité d’Organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024 a dévoilé ce vendredi 23 juin, le parcours du relais de la flamme olympique, qui sillonnera la France à partir du 8 mai 2024. Après le refus de leur conseil départemental, échelon de référence pour déterminer le tracé, plusieurs collectivités se sont organisées pour accueillir l’événement.

Etat et collectivités locales

D’Olympie à Paris… Le parcours du Relais de la flamme olympique était en construction depuis un an et demi. Sur le plan pratique, le Comité d’Organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024 avait choisi de s’appuyer sur les conseils départementaux pour organiser son passage et contribuer à son financement aussi, à hauteur de 150 000€ HT, par département.

Paris 2024 : les collectivités déclarent leur flamme

Après le refus d’un peu moins de la moitié d’entre eux de s’engager, quelques alliances de collectivités ont fait jour ici et là, pour accueillir malgré tout, le « Relais des Eclaireurs » comme l’a baptisé le COJO. Sur les 65 « territoires » engagés, cinq ont ainsi traité en direct avec le comité d’organisation. C’est le cas de « Bordeaux et Le Libournais », qui comprend ...

