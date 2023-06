Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 17 au 23 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Rester sobre – Au moment de présenter les 14 « mesures phares » de l’acte 2 du plan Sobriété, le gouvernement n’a pas manqué de dresser un grand satisfecit du premier volet. Le ministère, cité par 20 Minutes, annonce ainsi que la consommation de gaz et d’électricité a baissé de 12% (hors effet météo) en un an par rapport à 2018-2019. Dans un communiqué, il met aussi en avant, exemples à l’appui, les actions des collectivités territoriales : 92% d’entre elles ont ainsi baissé le chauffage et mis en place des systèmes de régulation de température, quand 76% ont réduit la période de chauffe. Pour lancer l’acte 2, le gouvernement a consulté 10 grands secteurs (Etat, entreprises, transports…) pour fixer des objectifs chiffrés. Il est notamment question d’agir sur la climatisation cet été et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Suivre la consigne (ou pas) – Enième épisode du feuilleton consacré à la consigne. Selon le JDD, alors qu’un dispositif de mise en place de consigne pour les bouteilles en plastique devait être annoncé en juin, il ne le sera finalement pas avant cet automne. En cause, selon cet article : les élections sénatoriales de septembre alors que les élus locaux y sont opposés [lire aussi notre article]. L’hebdomadaire révèle aussi que le dispositif prévoit une création d’une consigne plastique à 20 centimes par bouteille et l’installation de 20 000 machines de collecte dans les grandes surfaces et espaces publics. Alors que la France vise un taux de collecte de 77% en 2025, on n’en serait qu’à 60% aujourd’hui.

Atomes crochus – Comme l’explique le Nouvel Obs, les Etats membres de l’Union européenne ont trouvé un accord autour d’une loi sur les énergies renouvelables. Pour y parvenir, il a fallu prendre en compte une demande pressante de la France et accepter de produire de l’hydrogène décarboné à partir d’électricité nucléaire. Malgré notamment les réticences de l’Allemagne. Ce texte finalement retenu impose désormais 42,5% d’énergies renouvelables dans la consommation européenne d’ici 2030. Il doit encore être entériné lors d’une prochaine réunion ministérielle, puis par les eurodéputés lors d’une séance plénière en septembre.

Phases de transitions – « Disposer d’éléments pour objectiver les décisions et se positionner par rapport aux autres villes ». Tel est l’objectif de l’Observatoire des transitions écologiques et numériques, publié par l’association Villes de France. Réalisé par le cabinet Espelia et se basant sur l’analyse de données en open data fournies par la Banque des territoires, EDF, Enedis, Engie, GRDF, Orange, SFR, Suez, Citeo et Véolia, il doit notamment aider les collectivités à élaborer un PCAET en y allouant des objectifs chiffrés. Ce document présente aussi les résultats d’une enquête qui montre que plus de la moitié des collectivités considèrent la transition écologique comme une opportunité et que 71% d’entre elles disposent d’une feuille de route avec des objectifs chiffrés.

Les voies de la discorde – C’est un rapport qui fait du bruit et qui « inquiète », comme l’affirme BFMTV. Saisies par le ministre des Transports, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable ont rendu une étude chargée de trouver une trajectoire de financement pérenne pour Ile-de-France Mobilité. Il en ressort que l’AOM aurait besoin d’autour de 500 millions d’euros à court terme et de 1,5 milliards d’ici 2031. Des chiffres « minorés », selon IDFM et la région Ile-de-France, qui s’attendent déjà à un trou de 800 millions d’euros dès l’année prochaine.

Espèces protégées – C’est une première en France. Comme l’explique La République des Pyrénées, la commune d’Oloron Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques) a signé une convention avec WWF France pour mieux protéger la faune et la flore de la forêt du Bager. Avec un apport de 300 000 euros, l’association financera une partie des actions nécessaires pour préserver cette forêt et défraiera la commune pour le manque à gagner lié à son exploitation.

Et aussi…

Pour lutter contre la prolifération de microalgues très toxiques sur la côte basque, l’Anses appelle les collectivités locales à appliquer des mesures d’information et de précaution [France Inter] ;

Le premier car rétrofité électrique homologué circule à Amboise (Indre-et-Loire) [La Nouvelle République].