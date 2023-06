Retraites

Retraites : vers une baisse des pensions dans le public ?

Publié le 22/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu acteurs du sport, Toute l'actu Education et Vie scolaire, Toute l'actu finances, Toute l'actu prévention-sécurité, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

©guy2men - stock.adobe.com

Le rapport 2023 du Cor s’avère plus pessimiste que le gouvernement pour l’avenir financier du système de retraites. En cause, une baisse annoncée des ressources globales et singulièrement de celles de la CNRACL. L’actualisation d’un cas-type de fonctionnaire révèle un impact délétère sur l’évolution de la pension d'un agent sédentaire de catégorie B.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Fonction publique territoriale

Retraite fonction publique