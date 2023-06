C’est annoncé sur le site internet de la ville d’Ermont (450 agents, 28 000 hab.) : entre 12h et 15h, les usagers pourront rencontrer Philippe Malizard, le sous-préfet d’Argenteuil et l’un de ses directeurs à la maison communale des solidarités de la mairie.

Rattaché au Pôle Solidarité (CCAS), la structure, composée de 26 agents, est un guichet unique ouvrant sur les multiples services de la collectivité comme le logement, l’urbanisme, l’État civil, la petite enfance, etc.

Mais, le vendredi 23 juin, aux côtés des cinq agents d’accueil, deux boxes confidentiels permettront aux citoyens qui le souhaitent de venir présenter leurs questions, critiques ou récriminations directement aux agents de l’État. Ce jour-là, Le maire, Xavier Haquin sera aussi présent.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/874702/dans-le-val-doise-les-agents-de-letat-vont-au-contact-des-usagers/" }, "headline": "Dans le Val d’Oise, les agents de l’État vont « au contact » des usagers", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2023/06/maison-france-service-310x207.jpg", "datePublished": "2023-06-22T15:47:24+00:00", "dateModified": "2023-06-22T16:16:34+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Julie Krassovsky" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Le vendredi 23 juin a lieu la journée mondiale pour la fonction publique. Si l’événement passe grandement inaperçu auprès de la plupart des usagers, ce ne sera peut-être pas le cas pour les habitants du Val-d’Oise. Prenant cette journée comme prétexte, la préfecture a en effet dépêché ses sous-préfets et responsables de service dans onze points d’accueil France service du département. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }