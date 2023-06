Recyclage : plein feu sur les cinq nouvelles mesures

Déchets d'emballages

Publié le 22/06/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Le gouvernement a annoncé cinq nouvelles mesures pour améliorer un taux de recyclage des déchets d'emballages qui est encore très loin des objectifs fixés à 2025. Parmi ceux-ci figurent la mise en place, d'ici à 2025, de la consigne pour réemploi ou d'un système de malus pour les collectivités qui ont de mauvaises performances et ne s'engagent pas sur un contrat de performance.

La secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, Bérangère Couillard, a annoncé jeudi 22 juin, en petit comité, les cinq leviers qu’elle compte déployer pour améliorer la collecte, le tri et le recyclage des emballages plastique. Ceci afin de préparer au plus vite le cahier des charges des éco-organismes s’occupant de cette filière – actuellement Citeo, pour l’essentiel, et Leko –, dont la fin de l’agrément est programmée pour la fin de l’année.

« Ces leviers s’appuient sur les propositions qu’ont faites les collectivités », confirme son entourage.

En retard sur les objectifs

Premier constat : « On est encore loin de nos objectifs », explique le cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, qui rappelle que le taux de recyclage des déchets d’emballages plastique est seulement ...

