L’enveloppe dédiée au fonds gérés par le GIP Cafés culture sera-t-elle augmentée en 2023 ?

Politiques culturelles

Publié le 22/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Réponse du ministère de la Culture : Soutenu par l’État et de nombreuses collectivités territoriales, le GIP Cafés Cultures est un outil devenu indispensable pour l’accompagnement de l’emploi artistique dans les cafés, hôtels et restaurants, et participe ainsi au dynamisme de la vie culturelle locale.

Il accompagne également la lutte contre le travail illégal et encourage les bonnes pratiques pour ces professionnels employeurs occasionnels, en leur garantissant une prise en charge rapide d’une partie des salaires engagés.

Ce dispositif totalement inédit a pu se déployer depuis sa création grâce à son caractère incitatif et volontariste et par sa simplicité d’utilisation pour les employeurs comme pour les contributeurs.

L’État est un financeur important du GIP : il accompagne le fonctionnement de l’établissement avec une subvention de 100 000 € et alimente le fonds d’aide avec des crédits provenant du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle à hauteur de 500 000 € annuels. Grace à sa participation, l’État soutient également les cafés dans les territoires dépourvus de collectivités territoriales adhérentes au GIP Cafés Cultures.

Les financements croisés entre État, région, département, intercommunalité et commune se cumulent. Ainsi les moyens disponibles dépendent des différents niveaux de contributions souhaités par les collectivités et donc pas uniquement de celle de l’État.

Ce principe de gestion permet aux collectivités de s’engager proportionnellement aux besoins qu’elles identifient. Cette indépendance permet d’être au plus près des politiques locales et territoriales.

Cependant, l’État souhaite intensifier son accompagnement au GIP mais en privilégiant le financement du second fonds, nouvellement créé, dont l’objectif est de soutenir les employeurs occasionnels.

À partir de juillet 2023, et après une première expérimentation en région Bretagne en 2022, le GIP Cafés Cultures gèrera ce nouveau fonds qui permettra à de nouvelles typologies d’employeurs occasionnels de bénéficier d’une aide à l’emploi. L’articulation de ces deux fonds participera à un maillage toujours plus dense et renforcera l’offre culturelle et l’attractivité des territoires.