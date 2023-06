Publication de la loi qui veut faciliter le passage et l’obtention du permis de conduire

Mobilité

Publié le 22/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels RH, TO parus au JO

La loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire est parue au Journal officiel du 22 juin.

Elle insère dans le code de la route un nouvel article L. 221-3-1 qui dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

De plus, il est rajouté à l’article L. 312-13 du code de l’éducation que le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de la route est réécrit : L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante-cinq jours.

Enfin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.

