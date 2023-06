L’épineuse question de la valeur des bibliothèques

Bibliothèques

Publié le 26/06/2023 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

Fréquentation, satisfaction, impact sur la vie des usagers et le territoire... L’évaluation des bibliothèques renvoie à de multiples dimensions de leur rôle. Elle met en jeu le plaidoyer des professionnels pour défendre le rôle des équipements de lecture publique auprès de leurs tutelles respectives.

Quelle est la valeur d’une bibliothèque ? C’est un sujet qui refait régulièrement surface (lire encadré) et articule différentes notions et perceptions, et qui a été abordé le 20 juin, à Paris, lors d’une journée dédiée à l’actualité des travaux de recherche sur les bibliothèques et organisée par l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib).

La question est « politique avant tout », a relevé la sénatrice socialiste Sylvie Robert, invitée à participer à cette journée. Pour la parlementaire, auteure de la proposition de loi sur les bibliothèques devenue loi du 21 décembre 2021, “il y a une puissance symbolique extrêmement forte attachée à une bibliothèque”. “Les maires y sont très attachés, c’est le ...

