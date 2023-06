Patrimoine bâti

Quand les collectivités reconvertissent leurs écoles fermées

Publié le 30/06/2023 • Par Valérie Brunet • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, France

joserpizarro - Fotolia.com

Fermer une école, parce que les effectifs diminuent ou que l’établissement est vétuste, est un acte peu populaire, et élus, commerçants et habitants espèrent voir rouvrir les portes d’une ancienne école. En fonction du bâtiment et de sa localisation, chaque municipalité porte son projet de reconversion dans les domaines de l’habitat, du commerce et des services.

