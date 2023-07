La médiation territoriale s’installe dans les collectivités

Contentieux

Publié le 11/07/2023

La médiation territoriale, dont le cadre juridique a été fixé par la "loi Engagement et Proximité" de 2019, trouve ses adeptes dans les collectivités, et participe à l'apaisement des relations avec les usagers des services publics.

Dans une société de plus en plus agitée par les conflits entre habitants et institutions publiques, marquée à la fois par une inflation normative pas toujours évidente à suivre et l’engorgement des tribunaux, la médiation a tout pour plaire, et en particulier dans les collectivités territoriales.

Et ce, peu importe la strate. Les communes et communautés de communes ont par nature plus de proximité avec leurs habitants, et ont intérêt à entretenir avec eux un climat de confiance apaisé. Les départements ne sont pas en reste, puisqu’ils sont en charge, notamment, des politiques sociales et de solidarité, et s’adressent à des publics plus démunis et pour lesquels le juge est moins accessible. Enfin, les compétences des régions concernent aussi les particuliers et les entreprises (transports, lycées, etc.).

Une soixantaine de médiateurs territoriaux sont réunis aujourd’hui dans l’Association des médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), créée en 2013, et présidée actuellement par Christian Leyrit. Plus récemment, la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a offert aux médiateurs territoriaux un cadre juridique, défini à l’article L. 112-24 au code général des collectivités territoriales.

Un travail en réseaux

Concrètement, comment travaille un médiateur territorial et dans quel but ? D’abord, il s’agit de répondre aux réclamations des usagers des services de la collectivité qui l’emploie, car d’après Régis Dumont, ancien médiateur territorial et actuel délégué général de l’AMCT, « le premier motif de recours est l’absence de réponse de la collectivité aux demandes ». Pour lancer le dispositif, l’administré, qui peut aussi être une entreprise ou une association, doit d’abord faire un premier recours amiable à l’administration, et c’est en cas de refus qu’il peut saisir le médiateur.

A côté de cette fonction de régulation interne des litiges, le médiateur doit aussi pouvoir assurer un accompagnement vers le bon interlocuteur, d’où l’importance de travailler en réseaux avec d’autres médiateurs, ou encore le délégué du Défenseur des droits. « Ça peut passer par un coup de fil, tout simplement », explique Régis Dumont.

Mais le statut de ce médiateur laisse suffisamment de liberté aux collectivités pour organiser elles-mêmes le périmètre du dispositif au niveau local. L’article L. 112-24 au code général des collectivités territoriales prévoit en effet que « la délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences ». Charles Collin, médiateur à la fois pour la ville et l’agglomération de Bourges (Cher), a par exemple décidé d’exclure trois domaines : les conflits internes entre agents, les litiges liés aux marchés publics, et enfin, les litiges entre élus. « Les services me saisissent aussi, quand ils n’arrivent plus à s’en sortir, qu’il y a déjà eu plusieurs échanges avec l’usager qui campe sur ses positions. Ça peut être quelqu’un qui appelle tous les jours ou qui est agressif ».

Les médiateurs interviennent dans une multitude de domaines, mais avec quels outils ? Pour sa part, Charles Collin s’appuie sur les réseaux de médiateurs, qui permettent d’échanger sur des dossiers particuliers. « J’ai des notions de droit sans pour autant être un expert juridique, reconnaît-il. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il vaut mieux ne pas être juriste, parce que la médiation, c’est surtout du bon sens. Le problème, souvent, quand on est juriste, c’est que tout doit tenir dans un cadre. Certes, le médiateur ne peut pas déroger à la loi. Par contre, il peut proposer à l’élu de déroger aux règlements intérieurs des différents services ».

Un rapport annuel

L’autre grande mission du médiateur territorial consiste en la rédaction d’un rapport annuel d’activité. L’article L. 112-24 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que chaque année, le médiateur territorial doit transmettre à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’EPCI qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité.

Par exemple, dans son rapport annuel de 2021, Charles Collin avait suggéré qu’un travail soit fait avec les services des collectivités pour travailler sur les courriers. « J’ai de plus en plus de ce que j’appelle des « médiations pédagogiques » : des gens viennent me voir parce qu’ils n’ont pas compris la réponse qui leur a été faite par les services. J’ai donc travaillé, notamment, avec le service « eau et assainissement », à revoir la rédaction des courriers, pour vulgariser les propos ».

Une alternative au contentieux, mais pas que

Pour Charles Collin, la médiation territoriale est une très bonne alternative au contentieux. « On trouve des solutions dans beaucoup de situations ». Mais il ne s’agit pas uniquement de cela.

Christian Leyrit, le président de l’AMCT, est aussi médiateur du département de la Charente-Maritime : « Les compétences du département concernent surtout le social et la solidarité. Tous les jours, je vois des gens qui sont dans une grande précarité sociale, financière, psychologique. Je pense que certains n’ont pas accès à la justice administrative. Donc le médiateur est la personne qui permet de faire en sorte que ces personnes puissent être entendues. Dans cette société digitalisée, beaucoup de gens n’arrivent pas à expliquer leurs problèmes à une personne physique. »

« La médiation a aussi un gros avantage dans une collectivité, c’est qu’elle éloigne l’élu de la difficulté, ajoute Charles Collin. Dans les petites et moyennes communes, on tombe sur l’élu dès qu’il y a un problème. Quand le médiateur est saisi et rend un avis, si celui-ci est favorable, l’élu peut aller le donner à l’usager en apportant une solution. Si l’avis est négatif, ou qu’il n’y en a pas, l’élu peut se décharger de la responsabilité de la décision ».

Une position à part

Une chose à bien comprendre, c’est que le médiateur ne prend pas de décision, mais en propose une : le médiateur rend un avis à l’élu, qui est le seul à prendre la décision finale. De même dans son rapport annuel.

De par sa position, le médiateur peut aussi éprouver des difficultés à intervenir auprès des services de la collectivité qui l’emploie. Charles Collin l’admet : « Aujourd’hui, mon rôle est bien perçu, pas partout encore, mais globalement, oui. Ce métier n’est pas facile, car vous avez quand même cette fonction d’audit du fonctionnement des services, en faisant des propositions d’amélioration des process de travail, donc au début, c’est compliqué ».

La médiation à tous les étages La médiation dans les territoires peut aussi prendre d’autres formes, en se passant d’un médiateur territorial. C’est le cas de la ville de Bougival (Yvelines). Ici, le maire Luc Wattelle a instauré la médiation dans tous les services. « Je préfère que chacun, dans ses prérogatives, joue le rôle de médiateur. Même si ça demande plus aux agents, ça donne aussi plus de sens à leurs missions ». Il estime aussi que la médiation est inhérente à sa fonction : « L’autorité du maire-médiateur invite les gens à être dans le dialogue ». Deux objectifs sont poursuivis par la commune : éviter un certain nombre de recours contentieux et instaurer un climat apaisé dans la commune. « Les habitants apprécient qu’on les écoute, même s’il ne s’agit pas de faire du cas par cas pour tout le monde. On reste dans des demandes raisonnables ». Mais cela ne s’est pas fait en un jour : « C’est vrai que la médiation, au début, ce n’était pas un réflexe. Dans certaines situations, les agents se sont rendu compte qu’elle permettait de gagner du temps sur leurs dossiers. Cette approche de proximité permet aux agents d’entretenir de bonnes relations avec les administrés. »