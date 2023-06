Ces maires qui surfent sur les débats sociétaux

Elus

Publié le 26/06/2023 • Par Mathilde Elie • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

Semaine de 4 jours, congé menstruel, légalisation du cannabis… Ces derniers mois, de nombreux élus locaux ont occupé l’espace médiatique en s’emparant de sujets nationaux. Une tendance qui illustre un retour de la politisation de l’action locale.

« Quand on est maire d’une ville, qu’elle soit petite, moyenne ou grande, on sait que le trafic de stupéfiant est généralisé. On voit des quartiers déstabilisés, une décrédibilisation de notre système et une incompréhension des habitants qui ont l’impression qu’on ne fait rien. C’est donc à nous, élus locaux, de réagir et de porter le débat au niveau national ! » Gil Avérous, maire (LR) de Châteauroux (Indre) porte de longue date l’idée d’une expérimentation locale de la légalisation du cannabis afin de réguler le trafic et de mieux encadrer sa consommation.

Le maire de Bègles (Gironde), à l’instar de son collègue de Villeurbanne (Rhône) en 2019, vient de lancer une consultation publique sur le sujet.

Cette thématique dépasse largement le champ de compétence des élus locaux. Mais, fort de ...