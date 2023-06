Intelligence artificielle : quelles applications dans la culture ?

Politiques culturelles

Spécialiste de l’accompagnement technologique des institutions culturelles, Ask Mona livre un guide en accès libre sur les utilisations de l’intelligence artificielle dans ce secteur.

Le guide conçu par Ask Mona (intitulé 40 prompts pour utiliser ChatGPT dans votre institution culturelle) vise à donner aux acteurs culturels les clefs pour aborder des cas pratiques traités par les intelligences artificielles génératives, et plus particulièrement ChatGPT.

A commencer par les modalités de connexion au site de l’outil et la façon de concevoir un « prompt » (texte court servant de point de départ à la réponse de ChatGPT).

Les auteurs définissent quatre usages principaux

générer du contenu ;

générer des idées ;

donner de l’inspiration ;

développer sa pensée.

Interaction avec le public

Les principales fonctions concernées sont la communication et la médiation culturelles, et, d’une façon générale, « l’interaction avec le public ».

Les auteurs développent quelques exemples d’utilisation de ChatGPT, comme la réalisation de documents de communication (mails, communiqués, campagne d’affichage pour un événement…), la recherche de nouvelles idées d’ateliers pédagogiques, la conception d’ activités culturelles liées à la programmation de l’institution, l’enrichissement d’objets connectés (commentaires, interventions de personnages historiques…). Voire livrer des recommandations pour gérer des situations types de mécontentement des visiteurs.

Autre domaine où l’intelligence artificielle pourrait faire gagner du temps : l’analyse des données relatives à la fréquentation et aux visiteurs, pour mieux comprendre leurs besoins, et leur apporter des réponses personnalisées en fonction des profils. Ce, en dépassant l’écueil de la langue, l’ IA pouvant produire des traductions instantanées.