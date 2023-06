Smart grids : un guide pour aider les collectivités à développer leurs projets

Réseaux électriques intelligents

L'association Think Smartgrids vient de publier un guide pour aider les collectivités à monter leurs projets de réseaux électriques intelligents.

Pour accélérer la transition énergétique, il est nécessaire de s’appuyer sur des réseaux électriques intelligents, ou smart grids. C’est dans cette logique qu’un guide vient d’être publié par l’association Think Smartgrids, avec l’appui de Yele Consulting et le soutien de l’Ademe et de la FNCCR.

Ce guide référence dix cas d’usage réplicables dans d’autres territoires. On y retrouve des solutions d’optimisation des consommations et factures d’électricité, que ce soit pour les particuliers ou les collectivités, mais aussi pour l’autoconsommation individuelle et collective, l’éclairage public intelligent, le déploiement des énergies renouvelables ou encore la valorisation des données énergétiques d’un territoire. Sont également abordés les réseaux multi-énergies, l’optimisation du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et la massification du pilotage de la recharge.

« On compte actuellement 200 installations d’autoconsommation collectives, alors qu’il existait 6 opérations en 2018. Et pas moins de 340 projets sérieux sont en cours », explique Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis et présidente de Think Smartgrids. « Certaines collectivités hésitent actuellement, ce guide est est là pour les aider », ajoute-t-elle.

Mutualiser les infrastructures

Parmi ces cas d’usage, figure l’exemple du Syndicat d’énergie du Finistère, qui a développé un réseau d’objets connectés LoRa afin d’optimiser les services publics des communes et EPCI du département, et mutualiser ainsi les coûts. Il a fait le choix d’un réseau propriétaire afin de piloter l’éclairage public et les bâtiments communaux. Le projet a également permis la connexion de capteurs de CO2 des écoles (qui communiqueront aussi la température, l’humidité, la consommation électrique ou la présence d’individus) ou encore des compteurs d’eau dans certaines communes (CC de Pays d’Iroise).

Parmi les recommandations faites aux porteurs de projets, on retrouve cette idée de mutualiser les infrastructures, de veiller à l’interopérabilité des outils, ou encore l’importance de la transparence, de l’accompagnement et de la sensibilisation des citoyens.