Les habitants aux manettes de l’aménagement du village

Démocratie locale

Publié le 26/06/2023 • Par Clément Le Foll • dans : Innovations et Territoires, Régions

Aux Mesnuls, dans les Yvelines, une concertation a permis de repenser le centre-bourg. Premier projet concrétisé : un terrain multi­sport.

Chiffres-clés Récompense : lauréat en décembre 2002 des Trophées de la participation décernés par « La Gazette » et Décider ensemble.

Contact : Arnaud Meunier du Houssoy, 01.34.57.04.40.

[Les Mesnuls (Yvelines) 880 hab.] Ce jeudi d’été, l’ambiance était au divertissement aux Mesnuls. Plus de 120 habitants étaient réunis au pied de l’église Saint-Eloi, sous un chapiteau blanc et au milieu de tables et de bancs en bois. Pourtant, ce 1er juillet 2021 n’était pas la fête du village, mais le jour du « jeu de l’aménageur », clé de voûte d’un processus participatif lancé un an plus tôt.

Au printemps 2020, Michel Roux, maire de cette commune située dans le nord du massif forestier de Rambouillet, établissait un constat : « Notre centre-village est spacieux, mais notre parc municipal d’environ 2 hectares n’est pas équipé, notre salle des fêtes est une passoire thermique et le parking municipal une friche. » Il a donc réfléchi à une concertation avec la population, pour repenser le cœur du village.