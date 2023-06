Pass numérique : les dessous d’un déploiement trop lent

Service public

27/06/2023

Cinq ans après son lancement, le dispositif, destiné à l’accompagnement des personnes éloignées du numérique, atteint tout juste sa vitesse de croisière, sa mise en œuvre s’avérant plus que poussive. Seul hic : il n’est pas prévu de le prolonger au-delà de 2024.

« De 300 à 400 pass utilisés en 2021, de 6 000 à 7 000 en 2022, pour atteindre plus de 16 200 en juin et presque 2 000 bénéficiaires. Et, depuis six mois, le nombre de pass a été multiplié par trois », se félicite Farah­ ­Bireau, cheffe de projet « usages et développement numérique » au conseil départemental de Lot-et-Garonne, qui n’a pas ménagé sa peine pour obtenir ce résultat.

Dans ce département comme ailleurs, il aura fallu plus de quatre ans pour que le Pass numérique, destiné à financer des ­services d’accompagnement sur les compé­tences essentielles aux personnes éloignées du numérique, trouve son rythme de déploiement.

Pour mettre en œuvre le dispositif lancé en septembre 2018, l’Etat est passé par deux appels ...