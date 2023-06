Santé et changement climatique : des enjeux liés pour les collectivités

Santé publique

Publié le 20/06/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social, France

Le Réseau français Villes-Santé 2023 a axé ses rencontres 2023 sur le fait que le changement climatique aura des impacts terribles sur la santé.

Alors que la température est déjà digne d’un plein été, le Réseau français des Villes-Santé OMS organisait, les 14, 15 et 16 juin à Nice, leurs premières rencontres annuelles depuis 2019, sur le thème « changement climatique et santé. « Le réchauffement est au niveau mondial, les villes au niveau local. Mais elles sont le lieu de l’impact du changement climatique et des actions pour trouver des solutions », a expliqué le président du Réseau, Yannick Nadesan, adjoint au maire (PC) de Rennes et conseiller de Rennes Métropole.

Changement climatique : « 80 % de l’état de santé d’une personne est lié à son environnement »

« La ville reste le lieu où l’on peut transformer les choses pour que les hommes et les femmes puissent vivre ...

