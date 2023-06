Un plan d’action pour contrer le surtourisme

Tourisme

Publié le 20/06/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Face à une absence de données permettant de fluidifier le flux des touristes, le gouvernement a dévoilé, ce lundi 19 juin, un plan en quatre axes pour remédier aux conséquences d’un surtourisme néfaste pour l’environnement, qui nuit aussi à la qualité de l’accueil par les populations et celle que les touristes attendent pour profiter de leur visite.

Avec près de 80 % de la fréquentation sur 20 % de son territoire, la France a beau être la première destination touristique au monde, elle n’en est pas moins confrontée à des afflux qui placent la notion de visite à l’opposé de la sérénité à laquelle elle aspire. Lors du week-end de l’Ascension, le Mont-Saint-Michel (Manche) a dû stopper les navettes reliant les parkings au site. Le zoo de Beauval (Loir-et-Cher) a également, récemment, refusé des visiteurs. Pour sa part, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne fait plus la promotion de son territoire l’été, l’île de Bréhat (Côtes-d’Armor) a placé une jauge quotidienne maximale, et la ville d’Étretat (Seine-Maritime) a retiré les photos de falaises de ses dépliants touristiques. Si on en arrive à ces extrêmes, c’est parce que des trésors ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite