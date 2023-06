Commande publique : un logiciel pour orienter les achats vers des produits sains

Achat public

Publié le 30/06/2023 • Par Hélène Lerivrain • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Le logiciel Occena permet, dans le cadre d’un marché public, d’évaluer la qualité des propriétés nutritionnelles et sanitaires des produits.

Chiffres-clés Investissement : 50 000 € sur quatre ans. Coût d’utilisation : redevance moyenne de 500 € / an pour un groupement.

Tout est parti d’un constat. « Dans nos établissements, de plus en plus d’enfants étaient touchés par des problèmes de santé, avec des cas d’obésité, de diabète », explique Jérôme ­Glère, coordonnateur du groupement de commandes de la ­Gironde et vice-présent de l’Acena. Cette association, qui structure 26 groupements de commandes de lycées et de collèges publics de ­Nouvelle-Aquitaine, s’est alors rapprochée de chercheurs, qui les ont alertés. « Tout l’environnement influe sur la santé, notamment ­l’alimentation », rapporte Jérôme Glère. C’est ainsi qu’a été créé le logiciel public Occena avec le concours de chercheurs en épigénétique.

Financé pour moitié par la région, cet outil lancé en juillet 2020 évalue la qualité des produits alimentaires et agricoles au regard des propriétés ...

