Elisabeth Borne fait son mea culpa, Bruno Le Maire « tend la main » aux collectivités

Assises des finances publiques

Publié le 19/06/2023

Ce lundi 19 juin, le gouvernement a organisé les Assises des finances publiques, pour mettre en scène la priorité absolue dédiée au désendettement de la France. Elisabeth Borne a répondu à l'absence de l’Association des maires de France, de Départements de France et de Régions de France qui ont regretté la méthode du gouvernement. Bruno Le Maire a esquissé deux propositions pour les finances locales : la mise en place de l’auto-assurance et un futur "Haut conseil des finances locales".

Etat et collectivités locales

Devant plus de 200 personnes, et pas de chaises vides, Bruno Le Maire a ouvert les Assises des finances publiques, ce lundi 19 juin, sur un ton conciliant envers les collectivités locales, alors qu’en arrière-plan s’érigeait en grand le slogan de la matinée : « Désendetter la France ». Pourtant, peu d’élus locaux étaient présents : les représentants des grandes associations de collectivités, l’Association des maires de France (AMF), Départements de France (DF) et Régions de France (RF), avaient annoncé le boycott de l’événement mercredi 14 juin au soir.

Le ministre de l’Économie et des Finances s’est empressé de saluer l’un des seuls représentants d’une collectivité ...