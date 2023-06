Aménagement, animation de la cour de récréation… à vos crayons !﻿

Education

Publié le 19/06/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

New Africa - Adobe stock

Rendre une cour égalitaire n’est pas qu’une affaire de réaménagement. Le rôle des animateurs est crucial pour accompagner les nouveaux usages. 

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour ­Edith ­Maruéjouls, spécialiste de la géographie du genre, c’est le manque de liens dès l’enfance entre les garçons et les filles qui fait violence plus tard. « Ce n’est pas parce que l’on est ensemble dans un lieu que l’on partage les mêmes jeux. Cette évidente mixité à l’école masque l’absence de relations. » Avec son bureau d’études, L’Arobe, elle accompagne les collectivités dans l’aménagement égalitaire des espaces et la lutte contre les ­stéréotypes de genre.

Edith ­Maruéjouls a notamment travaillé avec L’Arobe pour repenser la cour de l’école Paul-Langevin, aux Lilas. « Nous voulions aboutir à un partage égalitaire de l’espace, qui permette des activités mixtes, éloignées de celles genrées », précise ­Helen ­Daniel, chargée de mission « égalité femmes-hommes et lutte contre les ...