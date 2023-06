Grand-âge : les directeurs d’établissement en colère

Autonomie

Publié le 19/06/2023 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le Géronforum, rendez-vous annuel de la Fédération nationale avenir et qualité de Vie des personnes âgées (Fnaqpa), réunissant les professionnels du médico-social, s’est déroulé à Avignon les 14, 15 et 16 juin à Avignon.

« Cela fait plus de trente ans que je travaille dans ce secteur, je n’ai jamais connu une situation aussi compliquée », a déclaré Didier Sapy, directeur général de la Fnaqpa à l’ouverture de l’événement. Et ce « en dépit d’actes politiques très forts tellement mal mis en œuvre et mal vendus qu’ils en ont perdu leur bénéfice politique », poursuit le responsable, ciblant le Ségur de la Santé et plus récemment, le bouclier tarifaire accordés aux Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) face à l’explosion des factures d’énergie.

Inflation : une nouvelle crise pour les Ehpad

Dans un discours de 45 minutes, le DG de la Fnaqpa a dressé un sombre bilan de l’année écoulée, en présence notamment de Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au ...

