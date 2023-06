L’Éducation nationale applique son indice d’éloignement aux lycées

Education

Publié le 23/06/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Après les collèges, le ministère de l’Éducation nationale se penche sur l’indice d’éloignement des lycées. Celui-ci prend en compte plusieurs variables comme l’éloignement des élèves scolarisés ou l’éloignement de l’établissement par rapport à certaines formations. Cette étude décrit précisément les profils des lycées, les formations proposées et les élèves accueillis. Si les lycées les plus éloignés sont moins favorisés que les autres lycées, ils sont davantage homogènes socialement.

Comme cela avait déjà été fait en 2018 pour les collèges, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) publie en avril 2023 l’indice d’éloignement des lycées.

« À la rentrée 2020, les valeurs oscillent entre 91 pour le lycée le moins éloigné et 196 pour le lycée le plus éloigné », précise l’étude qui porte sur les 3 600 lycées publics et privés sous contrat dépendant de l’éducation nationale ainsi que les 800 lycées agricoles. On distingue donc les lycées proposant des enseignements en voie générale et technologique (LEGT), des lycées de la voie professionnelle (LP) et des lycées polyvalents (LPO) offrant toutes ces voies.

Cet indice prend en compte plusieurs variables : l’éloignement des élèves scolarisés dans le lycée (notamment la durée ...