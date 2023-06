Expérimentation d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés

Santé

Publié le 19/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un arrêté du 14 juin modifie l’arrêté du 3 juin 2019 relatif à l’expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés.

En annexe de cet arrêté se trouve le cahier des charges de l’expérimentation « parcours de soin coordonné des enfants et adolescents protégés », dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018.

D’après le résumé de ce cahier des charges, il est proposé d’expérimenter un parcours de soins coordonné pour les enfants et les adolescents protégés ou sous protection judiciaire, incluant une prise en charge somatique et en santé mentale précoce, reposant sur la création d’un forfait annuel par enfant ou adolescent pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.

L’expérimentation est déployée dans quatre territoires que sont : la Loire-Atlantique ; les Pyrénées-Atlantiques ; la Haute-Vienne et la Seine-Saint-Denis.

Ce nouveau forfait a vocation à financer les missions suivantes : la structuration d’un suivi médical régulier autour de la réalisation de l’évaluation médicale et psychologique et de son actualisation annuelle.