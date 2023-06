Education

Les bienfaits de la musique sur le développement de l’enfant

La recherche scientifique démontre qu’un enfant qui entreprend tôt une formation musicale voit une amélioration de sa mémoire verbale et de ses capacités de lecture, et qu’il apprend plus facilement les langues secondes. Ainsi, de nombreuses études ont conclu que la pratique musicale favorise la réussite scolaire.

