Un stade en démolition où tout se récupère

économie circulaire

Publié le 19/06/2023

La recyclerie de matériaux du bâtiment Le Repair a conduit le chantier. La dépose a été réalisée par des salariés en insertion.

Après cinquante-quatre ans de bons et loyaux services, la tribune du stade de ­Penvillers à ­Quimper et sa piste d’athlétisme ont été démolies en mars, pour être reconstruites en 2025. Ainsi, « 5 500 tonnes de déchets inertes, gravats de béton et de céramique, ont été concassées sur place pour le nivellement de la future piste d’athlétisme, se félicite ­Eldin ­Foric, de la cellule “maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre” de la ville et pilote du projet. Seules 10 tonnes de déchets dangereux, notamment amiantés, ont été acheminées vers des installations de stockage spécialisées. Le recyclage permet d’éviter 220 rotations de camions et d’économiser 110 000 euros entre ­l’évacuation et l’achat de matériaux ».

Dépose soignée

La ville est allée bien plus loin dans sa démarche d’économie ...

