L’évaluation des politiques publiques devient incontournable

Publié le 20/06/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : Innovations et Territoires

L’évaluation doit permettre de mieux ajuster les politiques publiques et, in fine, d’améliorer le service rendu aux administrés. Si elle reste très majoritairement le fait des régions, l’évaluation gagne progressivement d’autres strates. Les collectivités font appel à des cabinets extérieurs pour mener leurs évaluations, mais réalisent aussi certaines d’entre elles en interne.

Chiffres-clés 27 % des rapports ou synthèses des évaluations publiques réalisées par les collectivités et leurs groupements sur l’ensemble 2007-2020 sont accessibles en ligne une fois l’évaluation terminée, selon la Société française de l’évaluation. Ce chiffre s’élève à 72 % pour les services de l’Etat et 58 % pour les établissements publics et agences de l’Etat.

A ­Epinal (31 800 hab., ­Vosges), c’était l’une des promesses de campagne du nouveau maire, ­Patrick ­Nardin : « Enclencher notre processus d’évaluation de nos politiques publiques » et en faire « un véritable outil de pilotage partagé avec les élus et les services ». A l’instar de la ville de ­Lorraine, de plus en plus de communes se lancent dans une démarche d’appréciation de leurs politiques publiques.

« L’évaluation des politiques publiques s’impose peu à peu au sein des collectivités, confirme ­Isabelle ­Duchefdelaville, présidente de la SFE. Aujourd’hui, en termes de volume, notre baromètre 2021 recense autant d’évaluations à l’échelle locale que pour la sphère étatique . Si elle reste très majoritairement le fait des régions, elle gagne progressivement d’autres strates ...