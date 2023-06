Avocats associés au Barreau de Paris

CONTENU PARTENAIRE-SELARL BROSSET-TECHER

Publié le 20/06/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

: De gauche à droite : S. Techer, L. Brosset, C. Pluyaud-Angenault, avocats associées

De la signature de la promesse de vente jusqu’à la réalisation de l’ouvrage ou du projet : trois associées avec des compétences complémentaires dédiées aux collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs et assureurs.

Urbanisme et Commande publique :

Maître Stéphanie Techer est docteur en droit et spécialisée en droit public. Elle intervient en amont des projets afin de sécuriser les procédures et actes juridiques (déclaration de projet, évaluation environnementale, montage contractuel…) et également lors de leur mise en œuvre.

Actuellement, elle conseille la Ville d’Argenteuil dans le cadre d’un important projet de réaménagement de l’avenue Gabriel Péri représentant environ 36 000 m2 d’espace public et de son projet urbain dans le secteur Porte Saint-Germain / Berge de seine.

Construction et Assurances :

Maître Laurence Brosset défend depuis plus de 20 ans les collectivités et communautés de communes dans tous leurs sinistres liés à leurs stades nautiques.

L’Arbre Sec à Auxerre a été son premier contentieux en la matière. Depuis, elle parcourt le territoire, accompagnée de ses conseils techniques : Claude Renneteau, Frédéric Bornier et Albert Postec. Ses derniers dossiers l’ont conduite à Morteau, Valdahon et Bellegarde. Tous les sinistres liés à la pollution (sols, stations d’épuration) constituent également des niches du Cabinet.

L’objectif des associées est d’offrir des solutions clé en main. C’est également dans cet esprit que nous accompagnons les collectivités en étroite collaboration avec les promoteurs lors de la mise en œuvre de projets complexes.

Le cabinet représente également une compagnie d’assurance leader dans la branche du BTP.

Domanialité Publique :

Maître Catherine Pluyaud-Angenault intervient sur toutes les problématiques de gestion du domaine public.

Elle a conseillé un établissement public pendant plus de 10 ans sur la gestion courante de son domaine, sur la mise en place des conventions et sur la libération de locaux en raison d’un changement d’affectation.

Elle participe à la création de maisons médicales et plus généralement aux coopérations

public-privé dans le domaine de la santé.

SELARL BROSSET – TECHER

AVOCATS ASSOCIÉS

50 rue de Berri 75008 Paris

Mob. +33 (0)6 07 60 27 73

Tél. +33 (0)1 43 80 07 07

lbrosset@lbrosset.com

www.laurencebrosset-avocats.fr

CENTRE NAUTIQUE DE MORTEAU