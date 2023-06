Egalité des chances : « Nous n’en sommes encore qu’au début »

DIVERSITE HAUTE FONCTION PUBLIQUE

Publié le 20/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

En signant une convention de partenariat, le 12 juin à La Courneuve, l’Association des administrateurs territoriaux (AATF) et La Cordée veulent accentuer les actions de mentorat de jeunes de milieux populaires dans leur accès à la haute fonction publique. Pour Anthony Giunta, délégué national de l’AATF en charge de ces sujets et DGS de La Courneuve, malgré deux ans de déploiement du plan de l’État en la matière, il faut encore redoubler d’effort.

Quels sont les objectifs de la convention que l’AATF a signé le 12 juin avec la Cordée, association avec laquelle vous collaboriez déjà ?

Anthony Giunta : Je suis l’un des trois délégués nationaux dont l’AATF s’est doté pour promouvoir l’égalité des chances dans la haute fonction publique, mais c’est une politique vraiment portée par sa coprésidence. Il s’agit pour nous de faire connaître aux jeunes la richesse de nos métiers et de participer à lever les freins qui existent, notamment dans l’esprit de ceux qui sont issus de quartiers prioritaires. La fonction publique – et particulièrement son versant territorial – connaissant une problématique d’attractivité, il est d’autant plus important que ces jeunes brillants, riches de leur diversité, y aient un égal accès.

Dans ce ...