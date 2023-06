Ecole Inclusive acte II : dépister plus précocement le handicap à l’école

Education

Publié le 20/06/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Rapprocher l’école du médico-social est l’intention de l’acte II de l’école inclusive, esquissé lors de la Conférence nationale du handicap, le 26 avril. Nantes possède déjà six unités d’enseignement externalisées qui fonctionnent sur ce modèle. L’équation du temps plein pour les AESH reste à résoudre...

Après la Conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril, où Emmanuel Macron a annoncé les grandes lignes de l’Acte II de « l’école pour tous », la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq a précisé quelques chiffres dans son entretien au Monde du 9 juin.

La mesure la plus forte est « un service public de repérage, évaluation et intervention précoce du handicap sans passage préalable obligatoire par la MDPH » (Maison départementale des personnes handicapées), à partir du second semestre 2023. Cela signifie que les maternelles et crèches pourront collaborer avec les centres médico-sociaux en s’exonérant du long processus de reconnaissance du handicap par la MDPH, a priori, avec un forfait d’intervention « sans reste à charge pour les familles ...