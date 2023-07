Feux d’artifice : quand le 14 juillet se teinte en vert

Environnement

réagir Alexandre Léonard

Tiraillées entre le souhait d’offrir un beau spectacle et les risques de pollution et d’incendie, les communes réfléchissent de plus en plus aux impacts de leurs feux d’artifice. Certaines innovent et proposent des feux plus écologiques, voire d’autres types de spectacles.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Milieux naturels