La quadrature du cercle du financement des revalorisations salariales des agents

Publié le 16/06/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Les collectivités commencent à évaluer le coût des annonces faites par le ministre de la Transformation et de la fonction publiques Stanislas Guérini. Mais il faudra attendre davantage de précisions pour affiner les calculs.

Passé un premier mouvement d’humeur face à des annonces jugées tardives (en juin, les budgets sont votés), non concertées et insuffisantes, les associations d’élus et collectivités se sont empressés de mouliner leurs données pour tenter d’évaluer le coût des revalorisations salariales présentées le 12 juin par le ministre de la Transformation et de la fonction publique Stanislas Guérini.

Salaires : une revalorisation d’1,5 % du point d’indice au 1er juillet

« Si l’impact de la hausse d’1,5 point du point d’indice a été facile à mesurer puisque nous avions l’expérience de la précédente augmentation de juillet 2022, les autres estimations ne pourront pas être réalisées tant que les décrets ne seront pas publiés », avance Juliette Bousquet, directrice générale adjointe Achats, finances et ...