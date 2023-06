Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Sur la route – Comme nous l’avons déjà expliqué [lire aussi notre article], le transfert des routes nationales vers les collectivités locales a encore besoin d’éclaircissement. C’est ce que tente d’apporter le décret d’application paru cette semaine. Et notamment sur la partie financière. Le texte précise ainsi les modalités de calcul de la compensation financière (prévue par l’article 150 de la loi 3DS), indexée notamment sur les dépenses équivalentes consacrées par l’Etat précédemment. Des ratios financiers sont également établis en fonction de la catégorisation des routes (selon les trafics recensés, les ouvrages d’art présents et les équipements…). Pour rappel, 16 départements, trois métropoles et trois régions sont concernés par des transferts qui devraient être effectifs début janvier 2024.

Ravalement de façade – Comment sortir du constat d’échec du dispositif Ma Prime Rénov’ ? France Info explique que le gouvernement a décidé de muscler le programme en débloquant, tout d’abord, une enveloppe supplémentaire de 300 millions d’euros pour encourager les ménages à faire des travaux de rénovation énergétique. Après avoir élargi le champ des accompagnateurs [lire aussi notre article] qui devrait permettre d’en doubler le nombre, le gouvernement cherche aujourd’hui à simplifier la démarche en séparant, par exemple, le dispositif en deux volets : les petits travaux et les rénovations globales. L’objectif est d’atteindre les 200 000 rénovations en 2024, contre 70 000 en 2022.

Entre deux eaux – Un article de 20 Minutes se penche sur la tarification progressive de l’eau et son efficacité. En s’appuyant sur les quelque collectivités qui l’ont mise en place, celui-ci constate tout d’abord qu’aucune étude n’est en cours pour en mesurer les effets alors qu’elle fait partie des solutions envisagées dans le récent plan Eau [lire aussi notre article]. Pire, certaines des collectivités engagées dans la tarification progressive ne peuvent avancer aucune donnée sur la consommation effective. A Rennes, en revanche, on constate certes une baisse de la consommation mais sans établir de lien de cause à effet. Seul l’exemple dunkerquois, aujourd’hui, peut servir de référence grâce à des données précises.

Voies express – L’avenir des services express régionaux métropolitains (Serm, nouveau nom des RER métropolitains depuis qu’il n’est plus seulement question de ferroviaire) sera-t-il confié à la Société du Grand Paris ? Cet enjeu, rappelé dans un article du Monde, pourrait prendre forme dans le cadre d’une proposition de loi qui vise à confier la conception des futurs Serm à la Société du Grand Paris (SGP, établissement public qui a construit le métro du Grand Paris express), rebaptisé Société des grands projets pour l’occasion. Se joue, ici, des questions de compétences techniques et financières en autorisant notamment la SGP à s’endetter. Si la loi passe, les AOM auraient alors la possibilité de désigner cette dernière maître d’ouvrage de leur projet.

Dresser la nappe – Le dernier bulletin de situation hydrogéologique, diffusé sur le site du BRGM, fait état d’une situation « peu satisfaisante » du niveau des nappes phréatiques. « Les précipitations du début printemps ont permis de ralentir la vidange des nappes sur les secteurs les plus arrosés », peut-on y lire, mais « 66% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en mai avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas ». Le bulletin se montre ensuite inquiet quant au reste de l’année.

Le péril jeunes – Souvent cités comme représentatifs dans la lutte contre le changement climatique, les jeunes ne seraient finalement pas si actifs. C’est ce qui ressort d’un sondage de l’Ademe, cité notamment par le JDD. Si 79% des 15-25 ans interrogés déclarent « y apporter une grande importance », seulement 9% s’engagent dans une association de défense de l’environnement et une grande majorité reconnait ne pas chercher à changer son mode de vie mais agir essentiellement sur les « petits gestes du quotidien ». Une des solutions, selon eux, pourrait passer par des enseignements à ces enjeux, notamment à l’école.

Détours de France – Pour mieux appréhender la place du vélo dans les mobilités des villes intermédiaires, l’opérateur Transdev et l’association Villes de France ont publié une étude (téléchargeable sur le site de Transdev). En s’appuyant sur un panel de 12 villes moyennes, le document fait la synthèse des enjeux auxquels répondre (rééquilibrer l’espace public, stationnement…) et des points décisifs pour mieux intégrer le vélo dans la chaîne des mobilités (multimodalité, intermodalité…).

Vent debout – Comme le rappelle BFMTV, le gouvernement a chargé les préfets de lancer les concertations en vue de développer des parcs éoliens en mer. La circulaire leur a été adressée ce mercredi. Les préfets vont donc réunir les acteurs du secteur de conseils maritimes de façade afin d’identifier des zones prioritaires où implanter les projets.

Et aussi…

La biodiversité française connaît un déclin constant depuis 10 ans [Nature France] ;

Pour la première édition de ses prix, l’association France Hydrogène a récompensé des projets et technologies, en distinguant notamment le Sydev [communiqué].