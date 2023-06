Naviguez au plus près de vos intérêts

CONTENU PARTENAIRE-HMS AVOCATS & HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Face à des situations juridiques toujours plus complexes, les cabinets partenaires HMS Avocats & HMS Atlantique Avocats ont adopté un positionnement novateur, et mettent à disposition de leurs clients une équipe forte de 14 avocats.

Les cabinets partenaires HMS Avocats (à Paris) et HMS Atlantique Avocats (à Bordeaux) sont dédiés aux personnes publiques et acteurs publics, à la réalisation de leurs projets, à leur représentation en justice notamment en droit de l’emploi public et privé, en droit de l’urbanisme et de l’immobilier, et en droit de la commande publique.

HMS : une marque unique pour une vision novatrice

Les deux cabinets bénéficient d’une expertise en droit public, reconnue depuis plus de 30 ans, et ont décidé, en 2021, d’adopter une vision commune novatrice se traduisant par 3 démarches au bénéfice de leurs clients.

Une expertise croisée public-privé

La réforme de 2019 a profondément transformé le droit de la fonction publique le rapprochant du droit du travail. Un actif sur deux en France est sous statut et les personnes publiques sont donc des employeurs majeurs qui doivent être de plus en plus attentifs aux contraintes dérogatoires des statuts généraux, particuliers et des contractuels.

6 avocats en droit de la fonction publique et 4 en droit du travail, collaborent conjointement sur toutes les problématiques rencontrées par les personnes publiques en la matière, de plus en plus communes aux employeurs publics et privés : discipline, risques psychosociaux, harcèlement, faute inexcusable, carrière, élections, droit syndical, relations collectives, etc…

Une interprofessionnalité avocats-notaires en urbanisme et immobilier

6 avocats de HMS Avocats et HMS Atlantique Avocats interviennent en droit de l’urbanisme (PLU, audit de permis de construire, ZAC, projets d’aménagement, environnement, etc.) et en droit immobilier public et privé (domanialité publique et privée, occupation, cession, référé préventif et expertise, marchés publics et privés de travaux, etc…)

Cette expertise a conduit à un rapprochement avec l’étude notariale HAUSSMANN NOTAIRES (140, bd. Haussmann – 75008 Paris), qui permet de proposer des services communs à leurs clients, afin de faciliter la réalisation de leurs projets et la valorisation de leurs actifs immobiliers.

Des prestations diversifiées avec le développement d’une activité de formation et de médiation

Les cabinets partenaires HMS Avocats et HMS Atlantique Avocats ont décidé de répondre au besoin accru de formations tant auprès des élus, que des agents publics et des salariés de droit privé.

Toute l’équipe HMS travaille, sur la base de contenus d’actions de sensibilisation déjà élaborés, à la création d’un organisme « HMS Formation », dont l’objectif est de permettre ne prise en charge tant au titre du CPF (agents) que du CNFEL (élus locaux).

HMS est également régulièrement désigné par les juridictions administratives en qualité de médiateur.

