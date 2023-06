CONTENU PARTENAIRE-OCÉANIS AVOCATS

Soutenir les collectivités territoriales dans leur quotidien

Publié le 20/06/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

D.R.

Dédié aux collectivités et aux élus, Océanis Avocats se positionne comme un partenaire de proximité, et accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs problématiques. « Nous souhaitons être un conseil de chaque instant afin de réduire le risque de contentieux, car notre ambition première demeure l’accompagnement juridique quotidien des élus et agents » situe Hélène Viel, avocate associée.