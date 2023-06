« Les médiateurs à l’école ont des résultats spectaculaires contre le harcèlement scolaire »

Médiation sociale

Publié le 19/06/2023

Alors que le suicide de la jeune Lindsay, victime de harcèlement, continue de créer une vive émotion dans le pays, le président du réseau France Médiation, Xavier Rochefort, vante l’action des médiateurs à l’école et appelle la Première ministre, Élisabeth Borne, à en pérenniser le financement.

La lutte contre le harcèlement scolaire, « priorité absolue » de la rentrée 2023 ? Un mois après le suicide de la jeune Lindsay, cette adolescente de 13 ans harcelée par des camarades de classe dans un collège du Pas-de-Calais, la Première ministre, Élisabeth Borne, affiche sa fermeté et annonce « une réponse interministérielle d’ici juillet ».

Mais avec quels moyens ? Si les premières mesures présentées par le ministère de l’Éducation nationale ont provoqué la déception parmi la communauté éducative et les associations de parents d’élèves, le président du réseau France Médiation, Xavier Rochefort, interrogé par la Gazette, souligne, chiffres à l’appui, l’utilité et l’efficacité de la médiation à l’école. Un dispositif qui avait été encouragé par le gouvernement et qui est aujourd’hui implanté dans 384 établissements scolaires mais dont les financements expirent à la fin du mois de juin.

Suite à l’affaire Lindsay, vous interpellez Élisabeth Borne sur les moyens à mettre en œuvre contre le harcèlement scolaire. Quel est votre message ?

Notre réseau pilote depuis 2012 un projet de médiation sociale en milieu scolaire à l’échelle nationale. Ce dispositif représente 196 postes répartis dans 384 établissements scolaires sur l’ensemble du territoire, soit une couverture de 185 000 élèves.

L’un des objectifs prioritaires de ces médiateurs est de prévenir et de gérer les violences à l’école, au premier rang desquelles le harcèlement et le cyberharcèlement. Et les résultats sont spectaculaires.

C’est pourquoi, nous appelons la Première ministre à soutenir ce dispositif et à y mettre les moyens. D’autant plus qu’une partie des aides de financement arrivent à terme à la fin du mois de juin.

Quels financements seraient coupés ?

C’est une situation paradoxale qui nous inquiète grandement.

Les médiateurs à l’école bénéficient de conventions adultes-relais. Un poste représente 40 000 euros par an, soit un total de 8 millions d’euros pour les 196 postes sur le territoire. Le financement s’appuie pour moitié sur l’État au titre du contrat aidé et pour l’autre moitié sur les collectivités, certains crédits de la politique de la ville et un complément de financement lié au dispositif « Tremplin asso ». Ce sont ces financements-là qui s’arrêtent le 30 juin, menaçant la pérennité des emplois de médiateurs à la rentrée.

Compte-tenu de l’utilité avérée de ce dispositif, nous demandons la pérennisation des aides. Nous pensons aussi qu’il est nécessaire de sortir de la précarité de ces montages financiers liés aux conventions adultes-relais.

Vous évoquez de bons résultats. Pouvez-vous préciser ?

La médiation scolaire a été évaluée à deux reprises en dix ans. Une première étude menée en 2015 par un laboratoire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po a montré que l’action des médiateurs réduisait considérablement le sentiment de harcèlement des élèves les plus exposés. Pour les garçons de 6ème, l’étude révélait alors une baisse de 46 % du harcèlement et de 90 % du cyberharcèlement. Pour les filles de 5ème, on a constaté une diminution de 27 % du harcèlement verbal.

L’étude montre également une baisse significative des absences chez les élèves de 6ème et une baisse de 31 % du nombre d’élèves ayant déjà « séché » les cours.

Au-delà, des résultats sont enregistrés sur les relations entre l’école et les familles sur la mobilisation des équipes pédagogiques ou encore l’ouverture de l’établissement scolaire aux partenaires du quartier.

Que révèle la seconde évaluation ?

Il s’agit d’une enquête menée par le cabinet TransFormation, dont les résultats seront présentés le 27 juin prochain. Ils confirment nettement les impacts positifs de la médiation à l’école : baisse des conflits entre élèves, développement de leurs compétences psychosociales, rehaussement de l’estime de soi, mais aussi meilleure réussite scolaire et plus forte implication parentale. Nous pouvons donc l’affirmer : la médiation sociale à l’école, ça marche !