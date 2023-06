Enfance : quelques avancées et beaucoup de réflexions

Publié le 15/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le comité interministériel à l’enfance, créé en novembre 2022, s’est réuni ce jeudi 15 juin à Matignon. Un point d’étape des avancées dans divers domaines des politiques de l’enfance.

Huit ministres et secrétaires d’Etat étaient au rendez-vous : Justice, Education nationale, Logement, Enseignement et la formation professionnelle, Personnes handicapées…. Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat à l’enfance, présentait les avancées sur les priorités fixées par le Comité interministériel à l’enfance (CIE) en novembre dernier : lutte contres les violences faites aux enfants, égalité des chances, handicap et enfance protégée, protection numérique, santé, service public de la petite enfance.

Renforcer la lutte contre les violences

Dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants, un plan national sera présenté en septembre. Le garde des Sceaux a récemment publié la circulaire du 28 mars 2023 ...