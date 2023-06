La téléconsultation ne bénéficie pas aux publics éloignés des soins

Santé publique

Publié le 19/06/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Une étude de la Drees montre que les téléconsultations n'ont pas plus bénéficié aux patients les plus éloignés géographiquement d'un médecin.

Chiffres-clés 13,5 millions de téléconsultations ont été réalisées en 2020 et 9,4 en 2021 (contre 80 000 en 2019) par des médecins libéraux. Cette pratique devient pérenne.

37,5 millions de téléconsultations ont été facturées par l'Assurance maladie entre septembre 2018 et avril 2022 (dont 33,2 millions par les libéraux).

33984 téléconsultations ont été accompagnées par un infirmier en 2022, dont 58% dans un lieu dédié et 17% à domicile.

L’étude sur les téléconsultations publiée par la Direction de la recherche des études et des statistiques (Drees) du ministère de la Santé parue en décembre 2022 a fait grand bruit en révélant que sept téléconsultations de médecine générale sur dix concernent des patients habitant les grands pôles urbains. Plus du quart de celles réalisées en 2021 l’ont été par des patients de l’aire urbaine de Paris.

Les téléconsultations concernent aussi plus largement des femmes, des publics jeunes et peu précaires et moins les personnes âgées et les publics précaires, qui ont le plus de difficultés à accéder aux soins. La possibilité de consulter un médecin à distance donc n’a pas plus bénéficié aux patients les plus éloignés géographiquement d’un médecin.