ADALTYS AVOCATS Une expertise 360° en droit public des affaires

CONTENU PARTENAIRE - ADALTYS

Publié le 20/06/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Implantés dans 5 villes en France, les avocats d’Adaltys accompagnent les acteurs du secteur public (les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs satellites et les entreprises publiques) au quotidien sur chacune de leurs problématiques en droit public des affaires.

Un cabinet multidisciplinaire composé de spécialistes de chacune des problématiques en droit public des affaires

Depuis plus de 50 ans, Adaltys a su développer une équipe solide et spécialisée sur l’ensemble des problématiques du droit public des affaires auxquelles sont confrontés les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs satellites et les entreprises publiques, tant dans leur quotidien, que dans la mise en oeuvre de leurs projets structurants.

Notre cabinet est organisé en pôle d’expertise couvrant chacune des thématiques du droit public des affaires :

Fonction publique / Droit institutionnel/ intercommunalité/Droit électoral/

Droit administratif général : Simon Rey, Gilles Le Chatelier

Urbanisme/aménagement/ environnement : Séverine Buffet, Lucie Paitier, Jean-Marc Petit

Séverine Buffet, Lucie Paitier, Jean-Marc Petit Immobilier/construction : Philippe Nugue, Hanan Chaoui, Julie Gomez- Balat, Xavier Heymans

Philippe Nugue, Hanan Chaoui, Julie Gomez- Balat, Xavier Heymans Contrats publics/ domanialité publique/ Aide d’état/Economie mixte : Benjamin Boiton, Cyril Delcombel, Clément Nourrisson, Gilles Le Chatelier, Xavier Heymans

Benjamin Boiton, Cyril Delcombel, Clément Nourrisson, Gilles Le Chatelier, Xavier Heymans Energie : Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier

Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier Droit Pénal : Sylvie Le Damany

Sylvie Le Damany RGPD, Cybersécurité : Edouard Lemoalle

Chaque avocat associé dispose d’une spécialité pointue et reconnue dans les thématiques du droit public des affaires couverte par son pôle d’expertises. Cette organisation permet aux clients d’Adaltys de disposer, sur chacune des problématiques rencontrées, d’un accompagnement à haute valeur ajoutée et de bénéficier de nombreux retours d’expériences.

L’expertise reconnue en droit public des affaires des avocats associés fait également du cabinet Adaltys un partenaire incontournable des nombreuses associations d’élus (Association des Maires de

France et Président d’Intercommunalité, FedEPL, Amorce, etc…).

L’implantation locale, une clé pour comprendre nos clients

Si le cabinet est né à Lyon et présent de longue date à Paris, il est également implanté depuis Plusieurs années à Bordeaux, Marseille et Rennes. Les avocats s’attachent à garder une approche

terrain et à saisir les potentiels de chaque territoire pour accompagner les acteurs publics nationaux et locaux, mais également être au plus près de leurs clients.

Notre marque de fabrique

Une forte réactivité et un accompagnement à haute valeur ajoutée, opérationnel et sur mesure, au plus près de nos clients.

ADALTYS EN QUELQUES CHIFFRES

50 ans d’expérience en droit public

100 professionnels du droit

5 bureaux en France : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes

OUVRAGES PARUS EN 2022

Guide opérationnel des EPCI : réglementation et gouvernance des intercommunalités à fiscalité propre

CLASSEMENT

Régulièrement classé parmi les meilleurs cabinets en droit public : Palmarès Le Point, Décideurs Magazine, Legal 500

ADALTYS

adaltys.com

PARIS

Tél. +33 (0)1 53 45 92 22

paris@adaltys.com

LYON

Tél. +33 (0)4 72 41 15 75

lyon@adaltys.com

MARSEILLE

Tél. +33 (0)4 91 01 95 26

marseille@adaltys.com

BORDEAUX

Tél. +33 (0)5 57 83 73 16

bordeaux@adaltys.com

RENNES

Tél. +33 (0)2 21 01 00 40

rennes@adaltys.com

Légende photo :

1ère ligne

Benjamin Boiton – Séverine Buffet – Hanan Chaoui – Cyril Delcombel – Julie Gomez-Balat –

Xavier Heymans – Gilles Le Chatelier – Sylvie Le Damany

2ème ligne

Edouard Lemoalle – Jérôme Lépée – Clément Nourrisson – Philippe Nugue – Lucie Paitier –

Jean-Marc Petit – Simon Rey