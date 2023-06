Dominique Faure : « Nous proposons une ingénierie à la maille de nos territoires ruraux »

[Entretien] Aménagement rural

Publié le 15/06/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, revient dans le détail, pour La Gazette, sur le plan France Ruralités annoncé par la Première ministre le 15 juin à Saulgé, dans la Vienne. Un dispositif d'ingénierie pour les plus petites communes a notamment été annoncé.

Elisabeth Borne a présenté, le 15 juin dans la Vienne, le plan France Ruralités. En quoi ce plan se distingue de l’Agenda rural ?

Nous sommes dans une approche dans laquelle ce sont les territoires qui portent leurs projets, de toute nature, et l’Etat vient les accompagner en ingénierie et en financements. C’est une logique partenariale. Nous voulons nous appuyer sur le talent de nos territoires, sur les initiatives territoriales. Nous avons par ailleurs apporté plus de lisibilité. L’Agenda rural, c’était 181 mesures. Nous avons fait le diagnostic qu’elles n’étaient pas toutes connues.

Là, on a un plan France ruralités qui est simple, lisible, clair. Nous allons le déployer en nous appuyant sur les trois partenaires : les collectivités territoriales, les acteurs économiques que sont les ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers