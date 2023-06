Jean-Luc Catanzaro, un conseiller régional pas comme les autres

[PORTRAIT]

Publié le 23/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Après avoir connu un temps la rue, l’enfant de la Cité des 4 000 de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, est devenu vice-président chargé de la formation et de l’emploi de la région des Pays de la Loire. Des sujets qui lui tiennent à cœur et en faveur desquels il s’est engagé depuis longtemps.

Chiffres-clés Depuis 2021. Vice-président de la région Pays de la Loire, délégué à l’emploi et à la formation.

Vice-président de la région Pays de la Loire, délégué à l’emploi et à la formation. Depuis 2020. Conseiller municipal de La Milesse (2 600 hab., Sarthe).

Conseiller municipal de La Milesse (2 600 hab., Sarthe). 2011-2021. Vice-président de la Fondation agir contre l’exclusion de la Sarthe.

Vice-président de la Fondation agir contre l’exclusion de la Sarthe. Depuis 2000. Conseiller en management de transition.

Conseiller en management de transition. 1995-2000. Passage à la rue et divers emplois.

Passage à la rue et divers emplois. 1985-1995. Vendeur.

L’ex-SDF devenu élu local : les articles consacrés au parcours de Jean-Luc ­Catanzaro n’échappent pas à la tentation de la simplification. Cette parenthèse de vie est pourtant longtemps restée secrète. Il n’est pas tant question, pour le sexagénaire, de honte que d’une révulsion envers le raccourci et la mise en exergue d’une période brève et incomparable avec ce qu’endurent tant d’hommes et de femmes frappés par la grande exclusion durant des années. Il s’agit plutôt, à ses yeux, d’une affaire d’humilité.

Enfant, il a vécu dans la Cité des 4 000 à La ­Courneuve, en Seine-Saint-­Denis, et adolescent, dans l’Oise. Son diplôme ? Un bac pro en électrotechnique obtenu à ­Beauvais, en 1981. Suivent divers jobs, dont le principal dans le domaine de la photo. Puis, un jour, « un pépin, un passage à vide ». Au tournant du siècle, Jean-Luc ­Catanzaro se retrouve à la rue, dans une petite ville de province.

« Les frangins » de la rue

« Le premier effet est la surprise. Surprise de découvrir un lieu où c’est dur, ­compliqué, mais où il y a beaucoup de solidarité. Entre nous, on s’appelle “les frangins” », ­raconte-t-il. Dans la rue, on apprend beaucoup de choses, notamment à ne pas juger les autres. Il a la chance de croiser un homme qui lui donne des tuyaux sur où manger, où se laver… Et qui lui dit un jour : « Non, tu n’es pas comme moi. J’ai choisi de vivre dehors, je suis un homme libre et heureux. Toi, tu subis. Tu ne bois pas encore. Il faut te ­sortir de la rue pour ne pas plonger. »

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne