Tempête Alex : l’Assemblée nationale se penche sur la reconstruction des vallées

La mission « flash » conduite par deux députés pour dresser un bilan de la tempête Alex sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie a rendu ses conclusions le 14 juin dernier. Saluant globalement la réactivité des territoires, elle propose certaines évolutions législatives pour faciliter une reconstruction rapide et résiliente.

La tempête Alex a frappé le département des Alpes-Maritimes le 2 et le 3 octobre 2020, provoquant des crues torrentielles, des éboulements et des glissements de terrain meurtriers dans trois vallées du haut pays des Alpes-Maritimes, la Roya, la Tinée et la Vésubie. 18 personnes ont trouvé la mort, 27 communes ont été touchées, 470 bâtiments détruits ainsi qu’une centaine de kilomètres de routes, de nombreuses infrastructures publiques et la quasi-totalité des réseaux de communication, d’eau et de transport. Les dégâts ont été chiffrés à 727 millions d’euros sur les équipements publics et entre 225 à 250 ...