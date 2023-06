Les délais de paiement des collectivités en hausse en 2022

Commande publique

Publié le 15/06/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : Actu juridique, France

Dans son rapport 2022 présenté le 13 juin, l’Observatoire des délais de paiement constate une légère hausse pour les achats des collectivités locales, et milite pour la mise en place d’une base de données spécifiques.

Alors que, globalement les délais de paiement sont à la baisse, les collectivités locales sont à la traîne. C’est ce qui ressort du dernier rapport de l’Observatoire des délais de paiement (ODP) basé sur les données Banque de France, rendu public le 13 juin. En effet, « les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière voient leurs délais globaux moyens de paiement s’accroître de 1,3 jours pour s’établir à 28,9 jours », peut-on lire en préambule. Une tendance qui s’inscrit à contre-courant des années précédentes et qui s’explique, selon les auteurs, par la hausse des prix qui se répercutent sur les marchés publics et la trésorerie des collectivités.

Si on regarde dans le détail, en enlevant le secteur hospitalier, les hausses des délais de paiement des collectivités sont ...

