Les élus locaux boycottent les Assises des finances publiques

Publié le 14/06/2023 • Par Cédric Néau Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A quatre jours des Assises des finances publiques, l’Association des maires de France, Départements de France et Régions de France ont annoncé leur boycott de l'événement. Les trois associations d'élus réunies dans Territoires unis reprochent au gouvernement de ne pas avoir tenu ses engagements sur l’absence de plafonnement des dépenses des collectivités et regrettent une hausse de la valeur du point d’indice sans concertation. Un coup dur pour Bercy.

Les trois grandes associations d’élus n’iront pas aux Assises des finances publiques prévues lundi 19 juin au ministère de l’Economie et des finances. A l’issue d’une dernière réunion préparatoire mardi 13 juin avec Bercy, l’Association des Maires de France (AMF), Départements de France (DF) et Régions de France ont fait savoir au gouvernement par courriers et communiqués, que la Gazette s’est procurée, qu’elles ne participeront pas « ni aux assises ni aux revues de la dépense publique qui doivent leur succéder ».

Contacté par la Gazette, Pierre Breteau, co-président (Horizons) de la commission finances de l’AMF, explique ce choix par le fait que Bercy n’a pas renoncé à encadrer la progression de la dépense publique locale contrairement aux engagements de la Première ...