L’impossible mixité

[édito] Mixité sociale

Publié le 16/06/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France, Toute l'actu Education et Vie scolaire

La ségrégation scolaire, corollaire de l'absence de mixité sociale – malgré trente ans de politique de la ville –, a explosé aux yeux des pouvoirs publics avec la publication contrainte des indices de position sociale à l’automne. Mais les annonces a minima du plan « mixité sociale » du ministre Pap Ndiaye ne sont pas de nature à rassurer pas les acteurs éducatifs.

La notion de mixité sociale n’est apparue dans le lexique politico-administratif qu’au début des années 90, d’abord dans le domaine du logement avec la loi « Besson » de 1990, puis comme élément fondateur de la politique de la ville avec la loi d’orientation sur la ville de 1991. Une nouvelle direction pour réparer les effets délétères de quarante ans de politique du logement menée à la va-vite, à l’heure de la reconstruction d’après-guerre.

Ségrégation scolaire

Le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), lancé en 2003, en a ensuite fait son ambition principale. Vingt ans plus tard, les résultats sont plus que mitigés pour le PNRU, comme le démontrent les multiples rapports parlementaires – le dernier en date, porté par le groupe LFI-Nupes de l’Assemblée nationale et présenté le 12 juin, note que « la ­population de ces quartiers [les quartiers “Anru”, ndlr] est toujours aussi marquée par le chômage, encore plus par la pauvreté et le mal-logement ».

Et qui dit absence de mixité sociale dit ségrégation scolaire. Un dossier que le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, avait déclaré prioritaire, et quia explosé aux yeux des pouvoirs publics avec la publication contrainte des indices de position sociale des écoles, collèges et lycées, à l’automne.

Parents d’élèves en colère

Pas de surprise, les chiffres ont mis en lumière ce que, localement, les acteurs éducatifs pressentaient. Mais leur publicité sans concertation préalable avec le ministère de l’Education nationale a laissé ces professionnels démunis face à des parents d’élèves en colère devant les inégalités territoriales révélées. Et ce ne sont pas les annonces a minima du plan « mixité sociale », faites en catimini par Pap Ndiaye le 11 mai, qui vont les aider à rassurer.

Pourtant, des expérimentations locales ont montré leurs effets positifs, à Nîmes, à Toulouse… Un manque d’ambition dommageable qui reflète l’éternelle absence de dialogue entre le « prof » Education nationale et « les élèves » collectivités, et l’impossible coconstruction des politiques éducatives.