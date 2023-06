« L’innovation juridique permet de se remettre en question en tant que juriste territorial »

Fonction publique

Publié le 14/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Le pôle juridique "ressources humaines" de la Métropole de Lyon a lancé un réseau des juristes RH en partenariat avec la Ville de Marseille. Entretien avec Marine Chesta, coordinatrice du pôle juridique à la métropole lyonnaise, sur les enjeux derrière ce projet.

Pourquoi avoir voulu lancer un réseau des juristes territoriaux dans le domaine des ressources humaines ?

Le pôle juridique de la métropole de Lyon a été créé il y a à peu près un an et demi. C’est dans le cadre de cette réorganisation des services que je me suis demandée si les attentes des services services opérationnels ressources humaines avec lesquels nous travaillons n’avaient pas évolué. Car on voit bien qu’il y a une complexification de la multiplicité des sources du droit aujourd’hui, et du coup, de l’accessibilité à l’information juridique aussi : les textes officiels, les réponses ministérielles, les foires aux questions…

Dans ce cadre-là, on a ciblé l’objectif d’acculturation juridique : nous devons répondre au mieux aux besoins des services bénéficiaires, mais aussi ...

