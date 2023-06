Que retenir des dix plus hautes rémunérations versées en 2022 par les collectivités locales ?

SALAIRES

Publié le 22/06/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Comme la loi sur la transformation de la fonction publique d'août 2019 le prévoit, les employeurs publics locaux ont l'obligation de publier la somme des dix plus hautes rémunérations des agents. Certains tardent toujours à mettre à jour leur document. La Gazette vous détaille le millésime 2023.

Tous les ans, la même musique résonne dans les bureaux des ressources humaines des collectivités : il faut mettre à jour le document répertoriant les dix rémunérations les plus hautes. Depuis la loi sur la transformation publique du 6 août 2019 et son article 37, les plus importantes collectivités doivent respecter les nouvelles exigences de transparence en publiant sur leur site internet, le montant de ces dix plus hautes rémunérations, et la répartition femmes-hommes, données issues du Rapport social Unique (RSU).

Quelque 350 collectivités territoriales (1) sont concernées par cette publication.

Date butoir officielle de l’opération : fin mai. Toutefois, certaines collectivités ne respectent pas cette date, tandis que d’autres publient les données en toute discrétion ...