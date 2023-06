Aide sociale à l’enfance : un rapport au vitriol dans les Bouches-du-Rhône

Protection de l'enfance

Publié le 14/06/2023 • Par Judith Chetrit • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, Régions

Sous-dimensionnée, la chaîne départementale de la protection de l’enfance est appelée à augmenter ses effectifs et à améliorer le suivi de ses dispositifs de prise en charge.

Après les départements du Var et des Hauts-de-Seine, dont les dispositifs d’aide sociale à l’enfance ont été tous deux contrôlés courant 2020, c’est dans les Bouches-du-Rhône que trois inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) ont mené au premier semestre 2022 une série d’auditions, de visites et d’analyses de dossiers. Le résultat de ce travail approfondi – deux tomes de plus de 300 pages – vient d’être rendu public.

Ayant déjà abouti au départ de la directrice de l’aide sociale à l’enfance, leurs conclusions sont une suite d’alertes sur l’ensemble des dispositifs supervisés par le département, dont une saturation des établissements et de l’accueil d’urgence. Pire, la commission des suites de l’Igas – réunie fin mai 2023 – souligne qu’un an après le contrôle ...

