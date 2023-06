Énergies renouvelables : les élus locaux face au mic-mac des zones d’accélération

Transition énergétique

Publié le 15/06/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Les maires sont en train de plancher sur la délimitation des zones d'accélérations des énergies renouvelables (ENR), comme leur impose la loi. Le chantier est complexe, car il faut à la fois faire une concertation avec la population, négocier au niveau intercommunal, obtenir l'aval des préfets, avant qu'une consolidation se fasse au niveau des nouveaux comités régionaux de l'énergie. Chaque étape représente d'importants enjeux.

Accélérer ou freiner. C’est le pouvoir qui a été confié aux maires avec la loi d’accélération des énergies renouvelables (ENR) du 10 mars 2023. Elle leur impose de déterminer des zones d’accélération des ENR terrestres d’ici à novembre 2023, ce qui les oblige actuellement à plancher sur le sujet.

Interrogé sur le sujet lors des Assises européennes de la transition énergétique (AETE) à Bordeaux, le 23 mai, Dominique Ramard, vice-président de la FNCCR, livre son ressenti. Lui qui est également maire de Saint-Juvat (Côtes-d’Armor) juge positivement cette nouvelle loi. « Il y a eu la volonté d’accélérer mais aussi d’accompagner les maires et de les rassurer. Le compromis qui a été trouvé était inévitable : on ne peut pas développer les énergies renouvelables aux forceps, car on sent bien ...